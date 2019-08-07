شكرا لقرائتكم برنامج ناشئى اليد اليوم قبل مواجهة ثانى جولات المونديال بمقدونيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2000 بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد نظيره منتخب فرنسا فى الرابعة والنصف عصر اليوم الأربعاء فى ثان مواجهات كأس العالم المقام بمقدونيا .

يتضمن برنامج منتخب الناشئين اليوم ، تناول الإفطار ثم تدريب خفيف فى العاشرة صباحا على أن يتناولون الغذاء فى الثانية عشر ظهرا قبل اقامة محاضرة المباراة فى الثانية و النصف .

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و حقق منتخب ناشئين كرة اليد الفوز فى أول لقاء أمس الثلاثاء على السويد بنتيجة 32 / 29 قبل أن يلتقى فرنسا اليوم.

يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.