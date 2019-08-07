شكرا لقرائتكم برنامج ناشئى اليد اليوم قبل مواجهة ثانى جولات المونديال بمقدونيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يتضمن برنامج منتخب الناشئين اليوم ، تناول الإفطار ثم تدريب خفيف فى العاشرة صباحا على أن يتناولون الغذاء فى الثانية عشر ظهرا قبل اقامة محاضرة المباراة فى الثانية و النصف .
و حقق منتخب ناشئين كرة اليد الفوز فى أول لقاء أمس الثلاثاء على السويد بنتيجة 32 / 29 قبل أن يلتقى فرنسا اليوم.
يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.
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