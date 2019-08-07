شكرا لقرائتكم المقاولون يطلب ضم مدافع بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأرسل المقاولون فاكسا إلى بتروجت يطالبوا فيه إدارة سموحة بمعرفة طلباتهم المادية نظير الإستغناء عن اللاعب .
يرتبط حسام حسن بعقد يمتد لمدة موسمين إضافيين مع بتروجت ، ولا يحق له الرحيل إلا بموافقة ناديه ، ويتمسك النادى البترولى باللاعب ويرفض التفريط فيه ، فى الوقت الذى يحاول اللاعب الضغط من أجل الموافقة على رحيله .
يذكر أن المقاولون قد أنهى الموسم الماضى فى المركز الخامس برصيد 48 نقطة، خلف النادى المصرى صاحب المركز الرابع، وهو أفضل مركز وصل إليه ذئاب الجبل منذ فترة طويلة حيث كان المركز السادس أفضل انجازات ذئاب الجبل فى مطلع الألفية.
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