شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يخوض مران صباحي بمشاركة 17 لاعب في معسكر الإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض طلائع الجيش تدريباً صباحياً بمشاركة 17 لاعب من فريقه ، وهم اللاعبين المتوقع ألا يشاركوا فى ودية الاتحاد السكندرى الليلة .

ويواجه فريق طلائع الجيش نظيره الاتحاد السكندرى في مباراة ودية عصر اليوم الأربعاء استعدادًا للموسم الجديد ضمن معسكره المغلق بالإسكندرية .

كان طلائع الجيش قد فاز على الأنصار السعودى بثلاثية دون رد مساء الإثنين الماضى ويستعد لمواجهة ظفار العمانى الجمعة المقبلة فى ختام معسكره المغلق بالإسكندرية .

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وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنيًا فى الموسم الجديد، كما تعاقد مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ومحمود سامى من سموحة فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالإضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل .

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفًا وتلقت شباكهم 39