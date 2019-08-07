شكرا لقرائتكم المصري يواجه التقدم السعودي والإنتاج الحربي بمعسكر الإسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق الجهاز الفني للمصري البورسعيدي على خوض مباراتين وديتين ضد التقدم السعودى والإنتاج الحربى واللتين سيخوضهما الفريق في ختام الأسبوع الحالى على الملعب الملحق بأحد فنادق مدينة الإسماعيلية .

ويتوجه فريق المصرى إلى الإسماعيلية صباح غدٍ الخميس ، ويحصل اللاعبون على قسط من الراحة قبل خوض مباراته أمام التقدم السعودي – أحد أندية الدرجة الثانية – وذلك في تمام الخامسة مساء الخميس على ملعب الفندق ، فيما سيلاقي المصري نظيره الانتاج الحربي في الخامسة مساء الجمعة على الملعب ذاته.

يذكر أن المصرى يخوض الكونفدرالية الافريقية فى الموسم الجديد بعد حصوله على المركز الرابع بالدورى الأخير.