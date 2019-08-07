شكرا لقرائتكم المصري يواجه التقدم السعودي والإنتاج الحربي بمعسكر الإسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتوجه فريق المصرى إلى الإسماعيلية صباح غدٍ الخميس ، ويحصل اللاعبون على قسط من الراحة قبل خوض مباراته أمام التقدم السعودي – أحد أندية الدرجة الثانية – وذلك في تمام الخامسة مساء الخميس على ملعب الفندق ، فيما سيلاقي المصري نظيره الانتاج الحربي في الخامسة مساء الجمعة على الملعب ذاته.
يذكر أن المصرى يخوض الكونفدرالية الافريقية فى الموسم الجديد بعد حصوله على المركز الرابع بالدورى الأخير.
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