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شكرا لقرائتكم مهاجم امبولي الإيطالي معروض على الأهلي والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عرض أحد وكلاء اللاعبين الجورجي ليفان متشيدليدزه مهاجم امبولي الإيطالي السابق على مسئولي الأهلي و الزمالك من أجل التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وتدعيم صفوف أحد القطبين في الموسم الجديد.
من جانبه، أكد وليد المرشدي وكيل أعمال ليفان متشيدليدزه أن اللاعب سينتقل لأحد القطبين في صفقة انتقال حر، نظرا لنهاية عقده مع النادي الإيطالي بنهاية يونيو الماضي.
أضاف وكيل أعمال ليفان متشيدليدزه أن اللاعب سيتقاضى راتب شهري قيمته 500 ألف دولار سنويا وهو رقم يتناسب مع ما يتم دفعه للاعبين الأجانب في نصر.
ليفان متشيدليدزه يبلغ من العمر 29 عاما ولعب في صفوف ناشئي امبولي وانتقل إلى باليرمو الإيطالي، قبل أن يعود مجددا إلى امبولي.
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