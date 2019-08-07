مصر تحقق العلامة الكاملة ببطولة العالم لفرق الإسكواش...

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جدة - عمرو شويل حصد منتخب مصر لناشئات الاسكواش العلامة الكاملة في دور المجموعات ويتصدر المجموعة الأولى بمنافسات بطولة العالم للفرق بعد التغلب على منتخب سويسرا بنتيجة 3-0 في ختام الدور الأول. مثل منتخب مصر أمام سويسرا كل من: هانيا الحمامى وجنى شيحة وسنا إبراهيم ، وجاءت النتائج كالتالي: فوز هانيا الحمامى على آمبر ألينكس بنتيجة 3-0 : 11-6, 11-6, 11-4 فوز جنى شيحة على سيمونا فريفل بنتيجة 3-0 : 11-3, 11-7, 11-6 Advertisements فوز سنا إبراهيم على ألينا بويسل بنتيجة 3-0 : 11-3, 11-3, 11-1 بذلك يتأهل منتخب الناشئات تأهل إلي الدور ربع النهائي حيث يلتقي مع منتخب أستراليا ثاني مجموعة B. يذكر أن منتخب مصر للناشئات كان قد فاز في المباراة الأولى على منتخب سنغافورة والمباراة الثانية على فرنسا بنفس النتيجة 3/0.

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