شكرا لقرائتكم الإفراط في لحمة العيد على قائمة محظورات الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم الجهاز الفنى للإسماعيلى قائمة محظورات للاعبين خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

وحذر محمود جابر المدير الفني للإسماعيلي لاعبيه من الإفراط في تناول اللحوم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الجهاز الفنى أن سيتم فرض غرامات على لاعبيه ،حال ثبوت تعرضهم لزيادة فى الوزن وهو ما يؤثر على ليقاتهم البدنية بشكل كبير.

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ومن المقرر أن يخضع اللاعبين لقياسات وزن عقب العيد للوقوف على مدى التزامهم بالتعليمات.

وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار وحمدي الزوي

ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز .