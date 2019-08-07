شكرا لقرائتكم "التايمز": مفاوضات بين السعودية ومنظمي سباق "فورمولا 1" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية أن منظمي سباق "فورمولا 1" دخلوا مفاوضات مع السعودية حول إمكانية استضافة الأخيرة لسباق من سباقات الفورمولا بحلول العام 2021.

وقالت الصحيفة إن العديد من رؤساء فرق الفورمولا تم سؤالهم عن الخطوة، بينما تؤكد أن المفاوضات بدأت منذ وقت سابق، وعقد الطرفان أكثر من اجتماع.

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ورجحت "التايمز" أن يصبح سباق السعودية واقعا ملموسا في فورمولا 1 بحلول 2021 نظرا لأن جدول السباقات من المتوقع أن يتم توسيعه إلى 22 سباقا وهو رقم قياسي في 2020.

وقال مصدر في فورمولا 1 إن هذا يأتي لإتاحة المزيد من المرونة من خلال الحصول على موافقة الفرق كلها، كما تنص القواعد المعمول بها، على زيادة جدول السباقات إلى أكثر من 21 سباقا في الوقت الحالي بدلا من تحديد عدد معين من السباقات.

وسجلت السعودية اسمها في قائمة الدول المستضيفة لسباقات "فورمولا إي" للسيارات الكهربائية واستضافت أول سباق أواخر العام الماضي على حلبة الدرعية.