شكرا لقرائتكم روني ينضم إلى ديربي لاعباً ومدرباً في يناير 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء انضمام وين روني من دي.سي يونايتد الأميركي اعتبارا من يناير إذ سيواصل قائد إنجلترا السابق مشواره في الملاعب مع سعيه لدخول عالم التدريب.

وفي صفقة هائلة لديربي قال النادي إن روني (33 عاما) وقع عقدا مبدئيا لمدة 18 شهرا مع وجود خيار يسمح بالتمديد لعام آخر وسيعمل أيضا مدربا في الفريق الأول وأكاديمية النادي.

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وقال روني مهاجم مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق في بيان لموقع ديربي كاونتي: السعادة لا تسعني بهذه الفرصة التي منحني إياها ديربي كاونتي. أتطلع للعمل مع فيليب كوكو مدرب ديربي وجهازه المعاون والفريق الأول اعتبارا من يناير. أثق في قدرتي على مساعدة النادي وأتطلع لبدء مشواري التدريبي.

وأصبح روني أحدث عضو في "الجيل الذهبي" لمنتخب إنجلترا يتلمس طريقه في عالم التدريب والادارة الرياضية بعد فرانك لامبارد مدرب ديربي السابق وتشيلسي حاليا وستيفن جيرارد مدرب رينجرز.

وقال ميل موريس مالك ديربي: سينضم روني لنا لاعبا في المقام الأول لكنه سيحصل على مهام تدريبية أيضا. فالفوائد التجارية لهذه الصفقة ستكون كبيرة ومهمة للنادي. بعد التقارير عن انضمام وين للنادي قدمت إلينا الشركة الراعية لقميص الفريق عرض رعاية قياسيا.