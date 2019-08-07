تقارير توضح موقف النني من الرحيل لبطل الدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية تركية أن الدولي المصري محمد النني لاعب وسط آرسنال، يُعد المرشح الأبرز للانضمام لصفوف جالاتا سراي بطل الدوري التركي في الموسم المنقضي.

صحيفة "فاناتيك" التركية ذكرت أن جالطة سراي يضع الثلاثي محمد النني لاعب آرسنال، والفرنسيين مورجان شنايدرلين لاعب وسط إيفرتون وتيموي باكايوكو لاعب تشليسي ضمن قائمة المرشحين لتدعيم الفريق التركي في الصيف الحالي.

وأضافت الصحيفة التركية أن المدير التنفيذي لنادي جالاتا سراي سوكرو هاندار يتواجد في العاصمة الإنجليزية لندن من أجل الدخول في مفاوضات مع إدارة "الجانرز" للحصول على خدمات صاحب الـ27 عامًا.

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ويسعى بطل الدوري التركي للحصول على خدمات النني لمدة موسم على سبيل الإعارة، في المقابل يسعى آرسنال لبيع الدولي المصري مقابل 8 ملايين يورو بعدما انتقل إلى "المدفعجية" في يناير 2016 مقابل 12.5 مليون يورو قادمًا من بازل.

ويُعد النني بعيدًا عن حسابات المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للفريق اللندني حيث لم يشارك سوى في 17 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم المنقضي.

جدير بالذكر أن النني ارتبط بالرحيل إلى صفوف كريستال بالاس ضمن صفقة انتقال ويلفريد زاها إلا أن الصفقة لم تكتمل.