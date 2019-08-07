محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
اعترف سيرجيو فارجاس المدير الرياضي لنادي يونيفرسيداد دي تشيلي، بحقيقة دخول الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي ضمن المرشحين لقيادة بطل تشيلي خلال الفترة المقبلة.
المدير الرياضي ليونيفرسيداد دي تشيلي، قال في تصريحات عبر شبكة "فوكس سبورت" التشيلية :"لاسارتي من ضمن المرشحين لقيادة الفريق، لكن من الصعب التفاوض معه نظرًا لصعوبة رحيله عن الأهلي".
وكان موقع "24 أوراس" التشيلي أكد في الساعات الماضية أن لاسارتي من بين المرشحين لقيادة يونيفرسيداد دي تشيلي حيث سبق وأن قاد المدير الفني لفريق الأهلي بطل تشيلي في 2015 (طالع التفاصيل).
لاسارتي حقق مع يونيفرسيداد دي تشيلي بطولة الدوري بجانب التتويج بلقبي الكأس والسوبر خلال عام 2015.
ويعاني بطل تشيلي من شبح الهبوط حيث يتواجد في المركز الخامس عشر (قبل الأخير في الدوري) بحصوله على 14 نقطة من 16 مباراة حيث يتفوق على المركز الأخير بفارق نقطة واحدة فقط.
جدير بالذكر أن لاسارتي تولى قيادة الأهلي منذ بداية العام الحالي حيث قاد الفريق الأحمر للفوز بلقب الدوري ليحتفظ بالدرع للموسم الرابع على التوالي.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من بطل تشيلي حول عودة لاسارتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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