رياضة | رئيس شالكة يتنحى بسبب "إنجاب الأطفال في الظلام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس شالكة يتنحى بسبب "إنجاب الأطفال في الظلام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كليمنس تونيس رئيس نادي شالكة الألماني تنحيه مؤقتَا عن منصبه لمدة 3 أشهر عقب تحقيق لمجلس الإدارة بشأن تعليقات مثيرة للجدل صدرت عنه الأسبوع الماضي وأثارت عاصفة من الانتقادات بداعي أنها كانت تنطوي على عنصرية.

وأبلغ تونيس وهو ملياردير يملك شركة لتصنيع اللحوم مؤتمرا الأسبوع الماضي أنه بدلا من زيادة الضرائب لجمع أموال للانفاق على برامج حماية البيئة فإنه يتعين إقامة المزيد من محطات توليد الكهرباء في إفريقيا.

وقال تونيس في كلمة ألقاها في بادربورن: "وعندها سيتوقف الأفارقة عن قطع الأشجار وإنجاب الأطفال عندما يحل الظلام".

وتسببت تعليقاته في ردود فعل غاضبة من بينها العديد من اللاعبين السابقين في شالكه وسط مطالبات باستقالته من النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني والذي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة في البلاد.

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وقال جيرالد أسامواه المولود في غانا الذي سبق له اللعب لمنتخب ألمانيا ونادي شالكه: "أنا عاجز عن الكلام. تعليقاته صدمتني وجرحتني. لقد أهانني وأهان الجميع".

وأصدر تونيس على الفور اعتذارا علنيا قائلا إن تصريحاته كانت خاطئة وغير لائقة وإنه يساند بشكل كامل الجهود التي يبذلها ناديه لمكافحة العنصرية والتمييز.

والتقى مجلس الإدارة الشرفي لشالكه في وقت متأخر يوم الثلاثاء مع تونيس وبعد اجتماع دام 4 ساعات انتهى في الساعات الأولى من صباح اليوم رفض المجلس مزاعم العنصرية، لكنه أقر بأن تونيس انتهك لوائح مكافحة التمييز في النادي.

وقال النادي في بيان: "أقر تونيس بهذا الخطأ وكرر أسفه واعتذاره ولهذا قرر التنحي عن منصبه مؤقتا لثلاثة أشهر".

ويستهل شالكه مشواره في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الألماني هذا الشهر أمام بروسيا مونشنجلادباخ