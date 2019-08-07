رياضة | اعتزال دييجو فورلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتزال دييجو فورلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن دييجو فورلان أسطورة منتخب أوروجواي اعتزاله نهائيٍا عن عمر 40 عاما، وذلك بعدما قضى أكثر من عام دون لعب.

وقال فورلان في مقابلة لصحيفة (تيليموندو) المحلية: "قررت اعتزال كرة القدم.. القرار لم يكن سهلا عليلأنه قبل أسابيع قليلة كنت أستقبل عروضًا من عدة أندية".

وأضاف: "الحقيقة أن تعامل الناس معي بعد 2010 كان علامة فارقة، التعامل كان مختلفا ومليئا بالود حتى هذا اليوم، وفوق كل شيء، فأوروجواي هي أفضل شيء في الوجود".

وحظي فورلان بمشوار رياضي رائع ولعب للعديد من الأندية الكبرى مثل إنديبندينتي الأرجنتيني، بينيارول الأوروجوائي، إنتر البرازيلي، أتلتيكو مدريد وفياريال الإسبانيين، مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

Advertisements

كما توج فورلان بجائزة الكرة الذهبية لمونديال جنوب أفريقيا 2010، وجائزة البيتشيتشي (أفضل هداف) لليجا الإسبانية موسم 2008-2009، والحذاء الذهبي لليويفا وكأس وكالة الأنباء الإسبانية في عام 2005.

وأشار فورلان إلى أنه يخطط لتنظيم مباراة اعتزال له في أوروجواي، لكن دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

وأكد اللاعب المعتزل أن ما حققه فاق ما كان يحلم به منذ كان طفلا، موضحا: "يقول لي ابن أخي: دييجو أنت تمتلك نفس الكؤوس التي حققها ميسي وكريستيانو، وأنا في الحقيقة أعلم أنني أمتلك الألقاب لكنني لم أكن أتخيل أن يقول لي ذلك".

وفاز الهداف الأوروجوائي من بين العديد من الألقاب بالبريميير ليج وكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، وكأس إنترتوتو مع فياريال وكأس اليويفا وكأس السوبر الأوروبي مع أتلتيكو مدريد.

كما توج بدوري الدرجة الأولى في أوروجواي مع بينيارول إضافة لبطولة كوبا أمريكا مع منتخب بلاده.