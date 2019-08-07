رياضة | مدافع برشلونة يضغط على نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع برشلونة يضغط على نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني مع زميله السابق نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي وطلب منه الظهور في وسائل الإعلام لإعلان رغبته في العودة إلى البرسا.

وقال بيكيه لصحيفة "ماركا": "نيمار لاعب رائع ويعرف المدينة والنادي، ومقتنع أن الجماهير كانوا سُعداء بأدائه أما الآن فعودته أصبحت معقدة من باريس سان جيرمان

وأضاف بيكيه: "أتحدث مع نيمار، لكن محادثاتي معه خاصة ولا أرى أنه من المناسب الحديث عنها هنا، قضيت معه سنوات فهو نجم داخل وخارج الملعب، عليه أن يخرج ويكشف عن موقفه وننتظر ما سيحدث".