شكرا لقرائتكم أخضر التنس يحقق البرونز العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الأحساء- عبدالله جمعه | منذ ساعتين في 7 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 7 أغسطس 2019 / 09:41

حقق المنتخب السعودي للتنس - فرق - تحت ١٢ سنة كأس المركز الثالث والميدالية البرونزية في البطولة العربية للتنس للناشئين بعد فوزه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على منتخب الكويت التي اختتمت بتونس وحقق البطولة منتخب تونس وحل مصر ثانياً والكويت رابعاً.



كما حقق المنتخب السعودي تحت ١٤ سنة المركز الرابع - فرق وحقق البطولة المنتخب الجزائري وحل تونس وصيفاً ، وذلك وسط مشاركة ٨ دول عربية هي تونس والجزائر والكويت والبحرين ومصر والإمارات والعراق بالاضافة الى السعودية ..

ومثل الاخضر في تحت ١٤ سنه عبداللطيف المبرزي وبدر ادريس ومحمد خليل وتحت ١٢ سنه كل من غنام الغنام ومحمد الغافلي وسطام معافا وعلي الغافلي.