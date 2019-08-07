شكرا لقرائتكم "الجبلاية" يوافق على إقامة السوبر المحلي خارج مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ ساعتين في 7 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 7 أغسطس 2019 / 09:55

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم "الجبلاية" على إقامة مباراة كأس السوبر المحلي بين القطبين الأهلي والزمالك والمقررة في 18 سبتمبر المقبل خارج مصر في حال تلقيه عرضا جيدا من إحدى شركات التسويق . كانت تجربة إقامة المباراة في الإمارات حققت نجاحا كبيرا وشهدت حضورا جماهيريا لافتا .



ويتولي المدير التنفيذي للاتحاد المصري "الجبلاية" ثروت سويلم مهمة تسيير شؤون الاتحاد موقتا لحين إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة بديل بعد استقالة مجلس هاني أبوريدة .

من جانب آخر ، غادر صانع الألعاب أحمد حمودي تدريبات الأهلي إثر تعرضه للإصابة بعد تلقيه كدمة قوية في الوجه ، فيما طالب المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي مدرب الأحمال برفع المعدل اللياقي للاعبين قبل مواجهة فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان الأحد المقبل على ملعب برج العرب في ذهاب الدور التمهيدي لدروي أبطال إفريقيا ، وشدد لاسارتي على اللاعبين بعدم التراخي والاستهانة بالمنافس ، مؤكدا أن غموض الفريق السوداني يقلقه .

على صعيد آخر ، حدد مجلس إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور 30 مليون جنيه حدا أقصى لقيمة الرواتب السنوية للمدرب وأعضاء الجهاز الفني الجديد ، فيما يواصل المدير الفني الموقت طارق يحيى الإشراف على التدريبات وسيتولى المهمة فقط في مواجهة ديكاداها الصومالى الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت في ذهاب الدور التمهيدي بدورى أبطال أفريقيا.