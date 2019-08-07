شكرا لقرائتكم الخطيب يترأس اجتماعا في الأهلي لبحث عدد من ملفات الرياضة والمنشأت في النادي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب اجتماعا مهما مساء اليوم الاربعاء، لمناقشة عدة أمور إدارية ورياضية وأخرى تتعلق بالنشاط الرياضى، وكذلك الإنشاءات التى تتم فى النادى حاليا. كما يعتمد المجلس عقود اللاعبين الذين تعاقد معهم النادى مؤخرا وهم محمود متولى القادم من الإسماعيلى ومحمد مجدى قفشة القادم من بيراميدز والمالى اليو ديانج القادم من مولودية الجزائر. Advertisements ويواصل فريق الكرة بالنادى الأهلى أداء التدريبات اليومية استعدادًا لمواجهة فريق "إطلع برة" بطل جنوب السودان المقرر لها يوم 11 أغسطس الجارى فى ذهاب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى سقام فى برج العرب.

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