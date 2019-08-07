"هجوم متبادل "....رضا عبد العال: طارق يحيي مدرب فاشل....والأخير يرد: لا يصون العشرة وباع الزمالك علشان الفلوس

حالة من الهجوم المتبادل بين نجمي نادي الزمالك السابقين طارق يحيي ورضا عبد العال بدأها الأخير منذ عدة أيام عندما نشر مقطع فيديو له على حسابه على اليوتيوب هاجم فيها تعيين طارق يحيي مديرا فنيا للزمالك لمدة أسبوع.

البداية كانت عندما انتقد رضا عبدالعال منذ يومين رئيس ناديه الحالي؛ في مقطع فيديو بسبب إدارة فريق كرة القدم والتغييرات فى الجهاز الفني محملا إياه ضياع بطولة الدوري الممتاز.

وقال "عبدالعال": "لا أعلم الأساس الذي تم عليه إقالة خالد جلال والاستعانة بجهاز فني مؤقت يقوده طارق يحيى، فرئيس الزمالك هو من أتى بالمدرب الذى وافق على رحيله".

وأضاف: طارق يحيي هبط ببتروجت درجة ثانية، وكاد يهبط بسموحة، فما هى مؤهلاته ليقود الزمالك؟.

واستطرد: مين طارق يحيي اللى يمسك الزمالك في الوقت ده؟

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فيما رد طارق يحيى على انتقادات عبدالعال، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، مؤكدا أن «رضا» لا يصون العشرة التى كانت بينهما عندما كانا زميلين فى الملاعب، لافتا إلى أنه كان يقف بجواره عندما كان لاعبا مبتدئا بالفريق بعد انضمامه للقلعة البيضاء لكنه لم يقدر ذلك.

وأكد أنه لا توجد مقارنة بينهما فى مشوارهما سواء لاعبين أو مدربين حتى يرد عليه، وأضاف: «أمتلك تاريخا رياضيا مشرفا سواء بحصولى على جائزة أفضل 10 رياضيين أو حصولى على لقب هداف كأس مصر أو البطولات المحلية والإفريقية التى حصلت عليها مع زملائى عندما كنت لاعبا».