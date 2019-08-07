شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يجدد تعاقده مع حسام حسن ومحمود معاذ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، تجديد التعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم حسام حسن. قال «عامر»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء: «جددنا للمهاجم حسام حسن لمدة 4 مواسم، وكذلك اللاعب محمود معاذ». أضاف: «نادي سموحة يرفض بيع الثنائي حسام حسن ومحمود معاذ نهائيا تحت أي ظرف من الظروف ومهما كان المقابل».

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