شكرا لقرائتكم الزمالك يضع اللمسات الأخيرة في اختيار المدير الفني للفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكثف مسئولو الزمالك التحركات لحسم ملف المدير الفنى الأجنبى الجديد، المقرر توليه المهمة الفنية لقيادة الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة، بعد إجراء عدة مفاوضات مع مدربين أجانب من أجل تولى إحداهما المهمة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد تشكيل لجنة فنية من قبل مرتضى منصور، رئيس النادى، تضم الثنائى طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت للفريق، وطارق مصطفى، نجم الأبيض السابق، لمراجعة أسماء المرشحين الذين تفاوض معهم النادي، خلال الفترة الجارية وذلك لاختيار الأفضل.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، أن البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى السابق للفريق الأبيض، أخطر وكيل أعماله خلال الفترة الأخيرة إنه تلقى عروض من أكثر من وسيط من أجل العودة مجددًا إلى القلعة البيضاء، وجاءت العروض متفاوتة بشأن المقابل المادى، ما جعله يشعر بالدهشة من تلك العروض ومدى رغبة الزمالك فى عودته من جديد، للتفكير فى حسم مدى عودته من عدمه، خاصة أنه تلقى أكثر من تأكيد أنه مرشح بقوة لقيادة الأبيض فى المرحلة المقبلة، إلا أن العروض التى تلقاها من أكثر من وسيط أدت إلى تشتيته مما جعله يعلق الملف فى الوقت الحالى انتظارا لوجود مفاوضات رسمية من عدمه لحسم ذلك الأمر، وهو ما يؤكد ابتعاد باتشيكو عن حسابات العودة لقيادة الفريق داخل القلعة البيضاء.