شكرا لقرائتكم ناشئو كرة اليد يلتقي فرنسا فى ثان مبارياته ببطولة كأس العالم بمقدونيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فى الرابعة والنصف عصر اليوم الأربعاء منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2000 بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد نظيره الفرنسى فى ثان مبارياته ببطولة كأس العالم المقامة فى مقدونيا بعدما فاز منتخب مصرعلى السويد أمس ، الثلاثاء، 32 /29 في أول جولات المونديال.

ويسعى منتخب ناشئين كرة اليد إلى تحقيق الفوز على فرنسا مثلما فعل منتخب الشباب وإستطاع تحقيق الفوز على فرنسا 37 / 32 فى الدور الأول بالمونديال الذى إختتم مؤخرا فى اسبانيا و شهد تحقيق مصر للميدالية البرونزية .

ويقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلا من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.

ومن جانبه ، أكد مجدى أبو المجد المدير الفنى لمنتخب ناشئي كرة اليدعلى تركيز جميع اللاعبين فى منافسات كأس العالم المقرر انطلاقها غدا بمقدونيا .

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وأشار أبو المجد فى تصريح صحفي ان الجهاز الفنى واللاعبين لديهم طموح قوى من أجل تقديم افضل ما لديهم فى المونديال ، قائلا :" هنرجع بكأس العالم عن شاء الله " .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب ناشئين اليد مع نظيره تايوان يوم 9 أغسطس الجارى ثم كندا يوم 10 و أخيرا المجر يوم 12 من نفس الشهر الحالى .

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: ياسر محمد سيف الدين وعمر أحمد لطفى وعبد الفتاح على ويوسف أحمد ويوسف علاء الدين ومازن رضا ومحمد سمير ومؤمن حسام الدين وزياد أحمد وإبراهيم السيد وحسن وليد وسيف هانى وعبد الرحمن محمد ومهاب سعيد وعمر أحمد ، و احمد هشام .