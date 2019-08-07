شكرا لقرائتكم الزمالك يستبعد محمد أوناجم من مواجهة ديكاداها الصومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح مصدر بنادى الزمالك، أن طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت للفريق، استبعد المغربى محمد أوناجم، المنضم حديثًا للأبيض من الوداد البيضاوى، من حساباته الفنية فى مواجهة ديكاداها الصومالى المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء الأحد المقبل، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا.

أضاف المصدر أن الزمالك تلقى تأكيدات من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" أن اللاعب لن يتمكن من المشاركة فى الأدوار التمهيدية للأبيض فى البطولة الإفريقية، بسبب عدم قيده فى فترة القيد الأولى، لتواجده فى قائمة الوداد فى نفس الوقت الذى كان يسجله فيه الفريق الأبيض فى قائمته بعد ضمه من الفريق المغربى بشكل رسمى لمدة 3 مواسم، وكان من اللازم أن يتم رفع اسمه من قائمة الوداد قبل تسجيله فى قائمة الأبيض، ويواصل مسئولو النادى تحركاتهم فى محاولات لإثبات أحقية الفريق في مشاركة اللاعب خلال الفترة الأولي، خاصة أنه بذلك لن يتمكن من المشاركة إلا بعد ثلاث مباريات من دور المجموعات.