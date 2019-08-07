شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: إقامة مباريات كأس مصر من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، إقامة مباريات كأس مصر فى الموسم الجديد أثناء إقامة بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والتي تعد في الوقت نفسه مؤهلة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ويسعى اتحاد الكرة للحصول على موافقة الأندية بإقامة مباريات كأس مصر التى ستقام أثناء البطولة بدون لاعبى المنتخب الأولمبى الذين يشاركون فى البطولة.

كان اتحاد الكرة حدد يوم 19 سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق الدورى الجديد على أن تقام مباراة السوبر المحلى يوم 18 من نفس الشهر.