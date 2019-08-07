رياضة | ننشر أبرز وديات الأربعاء لأندية القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أبرز وديات الأربعاء لأندية القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقام اليوم الأربعاء عدد من المباريات الودية، لأندية دوري القسم الثاني، استعداداً للموسم الجديد من المسابقة.