سيرينا وليامز.. الرياضية الأعلى دخلا في العالم

صنفت مجلة "فوربس" الأميركية نجمة كرة المضرب الاميركية سيرينا وليامز، كالرياضية الأعلى دخلا في العالم لعام 2019، بحسب التصنيف السنوي الذي نشرته الثلاثاء.

وكشفت المجلة الأميركية الى أن سيرينا الفائزة بـ23 لقبا كبيرا حصدت 2ر29 مليون دولار على مدى 12 شهرا حتى الأول من حزيران/يونيو بينها 2ر4 ملايين دولار كجوائز مالية.

وحلت ثانية اليابانية ناومي أوساكا التي برزت الى الاضواء عام 2018 عندما تغلبت على سيرينا بالذات في نهائي فلاشينغ ميدوز، مع 3ر24 مليون دولار، وثالثة الألمانية انجيليك كيربر مع 8ر11 مليون دولار أمام الرومانية سيمونا هاليب في المركز الرابع الفائزة ببطولة ويمبلدون الشهر الماضي.

واستندت "فوربس" في دراستها الى المكافآت المالية، الأجر، الشركات الراعية وعقود التسويق بين الأول من يونيو عام 2018 حتى الأول من الشهر ذاته عام 2019.

أما الرياضية الأعلى دخلا من خارج لعبة كرة المضرب، فكانت لاعبة كرة القدم الاميركية أليكس مورغان مع 8ر5 ملايين وحلت في المرتبة الثانية عشرة.