شكرا لقرائتكم الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي يستقر على ضم 26 لاعبا خلال معسكر الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اتفق الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب على ضم 26 لاعبا، خلال معسكر الفراعنة المقرر إقامته في الفترة من 2 حتى 10 سبتمبر المقبل وفقا للأجندة الدولية.
ويخوض المنتخب الأولمبى مباراتين وديتين خلال المعسكر المقبل، سيتحدد طرفيها خلال الأيام المقبلة، وسيتم تحديد مكان المعسكر بناءً على تحديد هُوية المنتخب الذي سيواجهه المنتخب الأولمبى في معسكر سبتمبر والعروض التي سيتلقاها الفريق خلال الأيام المقبلة، والذين سيكون أسيوى أو أوربى فى ظل تعذر مواجهة منتخبات افريقية.
وحدد شوقى غريب يوم 2 سبتمبر المقبل موعداً لإنطلاق معسكر الفراعنة استعداداَ لبطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لأمم أفريقيا تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر وتنطلق يوم 8 نوفمبر المقبل ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثالث إلى أوليمبياد طوكيو 2020 مباشرة.
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