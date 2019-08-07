شكرا لقرائتكم ديكاداها الصومالى يصل القاهرة للقاء الزمالك الأحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل اليوم الأربعاء، إلى القاهرة، فريق ديكاداها الصومالى استعدادا للمباراة الزمالك المرتقبة بين الفريقين المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء الأحد المقبل، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال افريقيا.

ومن المقرر أن يعود الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، إلى القاهرة، اليوم، إلا أن الجهاز الفنى بقيادة طارق يحيى يدرس تجديد أجازة اللاعب مع طارق حامد لينتظموا فى التدريبات بعد مواجهة بطل الصومال.