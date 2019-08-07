شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يلتقي الرجاء وديا بمعسكر الإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فريق مصر المقاصة مع الرجاء المطروحى فى ثانى مباريات الفريق الفيومى الودية ضمن معسكره المغلق بالإسكندرية استعدادا للدورى الممتاز ولقاء الزمالك بدور الثمانية لكأس المقرر إقامته يوم 28 أغسطس الجارى.

كان مصر المقاصة قد فاز فى لقائه الأول على حرس الحدود بهدف ميدو جابر.

ويسعى مصر المقاصة إلى تجربة أكبر عدد من اللاعبين سواء القدامى او الجدد لرؤيتهم على الطبيعة وتحديد التشكيلة المثالية التى ستخوض لقاءات الفريق المقبلة.

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وقد اكد مصدر مسئول بالمقاصة أن مجلس الإدارة يوفر كل شئ حاليا من أجل عودة العصر الذهبى للفريق الفيومى باللعب على البطولات والعودة من جديد للمشاركة فى المحافل القارية.