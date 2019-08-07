شكرا لقرائتكم الأهلى يواصل تدريباته إستعداداً لمواجهة "إطلع بره"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الاهلي التدريبات اليومية إستعداداً لمواجهة فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي ستقام يوم 11 الجاري فيما ستقام مباراة العودة يوم 23 الشهر ذاته وتقام المباراتين داخل مصر وتحديداً ببرج العرب بعد إتفاق الاهلي مع نظيره الجنوب السوداني.

ويشارك في مران اليوم جميع اللاعبين فيما يتواصل سمير عدلي المدير الإداري للاهلي مع الجانب السوداني للترتيب لإقامته في القاهرة قبل اللقاء المرتقب خاصة وأن فريق "إطلع بره" أعلن أنه سيصل القاهرة قبل اللقاء بـ72 ساعة.