رياضة | يونيفرسيداد دي التشيلي يكشف حقيقة التفاوض مع مدرب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يونيفرسيداد دي التشيلي يكشف حقيقة التفاوض مع مدرب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مسؤولو نادي يونيفرسيداد دي التشيلي، ماتردد حول الدخول في مفاوضات مع الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لتدريب الفريق بالمرحلة المقبلة.

وأكد سيرجيو فارجاس المدير الرياضي لنادي يونيفرسيداد دي تشيلي، خلال تصريحات إذاعية عبر راديو "لا كلاف التشيلي" اليوم الأربعاء، أن ناديه لم يتفاوض مع مدرب الأهلي في الوقت الحالي.

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