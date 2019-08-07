رياضة | يونيفرسيداد دي التشيلي يكشف حقيقة التفاوض مع مدرب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يونيفرسيداد دي التشيلي يكشف حقيقة التفاوض مع مدرب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفى مسؤولو نادي يونيفرسيداد دي التشيلي، ماتردد حول الدخول في مفاوضات مع الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لتدريب الفريق بالمرحلة المقبلة.
وأكد سيرجيو فارجاس المدير الرياضي لنادي يونيفرسيداد دي تشيلي، خلال تصريحات إذاعية عبر راديو "لا كلاف التشيلي" اليوم الأربعاء، أن ناديه لم يتفاوض مع مدرب الأهلي في الوقت الحالي.
وأوضح سيرجيو خلال تصريحاته، أن ناديه لا يمكن التفاوض مع لاسارتي، مؤكدا على عدم قدرة لاسارتي في مغادرة مصر حاليا.
واختتم فارجاس، أنه تم تعيين هيرنان كابوتو مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق وإذا تحسنت النتائج سيستمر في منصبه، لحين إشعار آخر.
ويعيش بطل تشيلي أسوأ فتراته، حيث يواجه خطر الهبوط بعد تراجعه للمركز الخامس عشر في الدوري المحلي.