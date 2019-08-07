ريال مدريد يتفق مع ليفربول على ضم البرازيلي "فابينيو"

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، على أن نادي ريال مدريد توصل لإتفاق مع نظيره ليفربول بشأن الحصول على خدمات لاعب الفريق البرازيلي فابينيو خلال الصيف الجاري.
ووقفا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميرور" الإنجليزية، فإن الصحفي الكولومبي جوسيه فيرجارا أكد أن هناك اتفاقا بين الناديين على الصفقة وأن القيمة المالية لتلك الصفقة ستبلغ 65 مليون يورو، إلى جانب 10 ملايين يورو متغيرات.
وأشار الصحفي الكولومبي إلى أن فابينيو سينتقل إلى إسبانيا بشكل رسمي بمجرد عثور ليفربول على البديل المناسب قبل انتهاء الميركاتو الصيفي في إنجلترا.
جدير بالذكر أن ريال مدريد يبحث عن التعاقد مع لاعب وسط بناء على تعليمات المدرب زين الدين زيدان، لكنه يجد صعوبة في التعاقد مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد.
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