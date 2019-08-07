شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تكشف الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

قلب الهلال تأخره بهدفين إلى فوز برباعية على مضيفه الأهلي في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس (الثلاثاء) ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة).

وأبدع مهاجم الهلال المحترف الفرنسي بافيتيمبي غوميز بعد أن أحرز هاتريك (د:15، 48، 65) وأحرز زميله عبدالله الحافظ الهدف الرابع (د:81)، فيما جاء هدفا الأهلي عن طريق كل من: عمر السومة (د:6)، ودجانيني تافاريس (د:39).

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شهد الشوط الأول سيطرة متبادلة بين الفريقين، تقدم الأهلي مبكراً عن طريق عمر السومة (د:6) بعد عرضية متقنة من عبدالفتاح عسيري، وعاد الهلال سريعاً للمباراة بعد أن أحرز هدافه الفرنسي غوميز هدف التعادل برأسه بعد متابعته تمريرة زميله كاريلو (د:15)، وعاد عبدالفتاح لينثر إبداعه مجدداً ويمرر كرة ذكية لدجانيني الذي انفرد بالحارس الهلالي عبدالله المعيوف ويضعها دجانيني في المرمى هدفا ثانيا للأهلي (د:39).

وفي الشوط الثاني فرض الهلال سيطرته وهيمنته على المباراة مستغلاً الأخطاء الدفاعية لعناصر الأهلي وسجل غوميز هدف التعادل الثاني بتسديدة لا تصد ولا ترد (د:48)، وعاد غوميز مجدداً ليسجل الهدف الثالث لفريقه وله شخصياً بعد تمريرة ذكية من الإيطالي جيوفينكو، تباطأ المدافع الأهلاوي يزيد البكر في إبعاد الكرة ليخطفها غوميز ويسددها أرضية في المرمى الأهلاوي (د:65)، ووضع اللاعب البديل عبدالله الحافظ بصمته التهديفية بتسجيله الهدف الرابع بعد متابعته الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء الأهلاوية ليسددها أرضية في المرمى (د:81)، وبعد وقت بدل ضائع قدره الحكم بـ3 دقائق أعلن الحكم نهاية المباراة بفوز الهلال برباعية مقابل هدفين.

وبذلك اقترب الهلال كثيراً من التأهل لدور الـ8 حيث إن الأهلي يحتاج للفوز بنتيجة 3/0 ليتأهل للدور التالي.