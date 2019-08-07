شكرا لقرائتكم خبر عن الأسد يحتفل بميلاده في شباك العويس والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)ما أجملها من ليلة لنجم الهلال غوميز الذي احتفل أمس (الثلاثاء) بعيد ميلاده الـ34، إذ احرز هاتريك في شباك الحارس الدولي الأهلاوي محمد العويس بكل شكل ولون.
وكانت الجماهير الهلالية تنتظر مواصلة توهج «الأسد الازرق» خلال الكلاسيكو الاسيوي ولم يخيب ظنها إذ نثر الفرح والمرح على محياهم خلال مواجهة الاهلي وسجل هاتريك جميلا مثيرا للجدل في شباك العويس.
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