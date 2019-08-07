شكرا لقرائتكم خبر عن من المباراة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عمر عبدالعزيز (جدة)، عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

4 لاعبين جدد في اللقاء

شهدت مواجهة الأهلي والهلال مشاركة 4 عناصر جديدة عقب التعاقدات الصيفية التي أبرمتها إدارتا الناديين، حيث ضمت القائمة الأهلاوية كلاً من الصربي دانييل اليكسيتش واللاعبين القادمين مؤخراً من القادسية والفيصلي محمد خبراني، ويزيد البكر، فيما ضمت قائمة الهلال المحترف الكوري الجديد جانغ هيون سو.

«المجانين» لبرانكو: نثق بك

قدمت جماهير الأهلي نفسها كأحد نجوم قمة الأمس التي جمعت الأهلي والهلال، حيث رسمت لوحة فنية رائعة قبل المباراة وضعت من خلالها صورة المدرب الكرواتي برانكو وكتبت عبارة «نثق بك»، كما كان لها تميز كبير طوال مجريات المباراة بالأهازيج التي قدمتها والتحفيز المستمر للاعبي الأهلي.

يُذكر أن تذاكر الدرجة الموحدة لمواجهة الأمس كانت قد نفدت بشكل كامل قبل ساعات طويلة من موعد المباراة، فيما لم يتبق إلا عدد قليل من تذاكر الدرجتين الذهبية والفضية.

Advertisements

البوسني ارفين يصل إلى «العروس»

من المنتظر أن يصل مساء اليوم المحترف البوسني ارفين زوكانوفيتش الذي تعاقد معه الأهلي مؤخراً وسيدخل اللاعب في التدريبات الجماعية خلال اليومين المقبلين، عقب أن يوقع العقد النهائي لانتقاله إلى النادي الأهلي.

حضور شرفي وإداري مميز في القمة

شهدت مواجهة الأمس حضوراً شرفياً مميزاً من الجانب الأهلاوي بتواجد المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل والرئيس السابق للنادي مساعد الزويهري إضافة إلى مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد الصائغ.

فيما حضر من الجانب الهلالي رئيس النادي فهد بن نافل وعضو مجلس الإدارة فهد المفرج.