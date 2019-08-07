شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاف 29 مشجعاً في الكلاسيكو الآسيوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (جدة)

أسعفت فرق هيئة الهلال الأحمر أمس (الثلاثاء)، 29 مشجعاً خلال مباراة الهلال والأهلي ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، بعد تعرضهم لحالات إغماء وأخرى مرضية، وحالة سقوط على المدرج.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر في جدة عبدالله أبوزيد لـ«الخليج 365»: إن الفرق تولت إسعاف 29 حالة، وتم نقل حالة واحدة منها إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.

وكانت هيئة الهلال الأحمر في جدة، استعدّت بخطة تشغيلية لتغطية أحداث مباراة دوري أبطال آسيا بين الأهلي والهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، إذ تضمنت الخطة تجهيز 20 فرقة إسعافية للحفاظ على سلامة الجمهور والمشاركين، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة في حال حدوث إصابات خلال مجريات المباراة.