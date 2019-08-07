شكرا لقرائتكم خبر عن عين الصقور على نقاط البحرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم مباراة مصيرية مساء اليوم (الأربعاء) أمام نظيره منتخب البحرين ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا وذلك عند الساعة (7:30) على ملعب فرانسو الحريري بمدينة أربيل العراقية.

يدخل الأخضر السعودي هذا اللقاء بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الكويت بهدفين لهدف، ويحتل منتخبنا الوطني المركز الثالث دون نقاط، ويسعى في لقاء الليلة لإعادة الأمل في المنافسة على بطاقة التأهل للمباراة النهائية للبطولة من خلال الفوز ولا غيره.

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فيما يدخل منتخب البحرين هذا اللقاء وفي حوزته 3 نقاط من فوز على منتخب الأردن بهدف دون مقابل، ومتساوياً مع منتخب الكويت في صدارة المجموعة.

وعالج المدرب الوطني يوسف عنبر خلال التدريبات الماضية الخلل الواضح في خط الدفاع، وتنفس الصعداء بعودة المدافع حسان تمبكتي، وكذلك عودة المهاجم هارون كمارا الذي انضم للمنتخب قبل يومين ليضيف قوة هجومية للمنتخب.

وفي اللقاء الثاني يلتقي منتخب الكويت نظيره المنتخب الأردني على الملعب ذاته عند الساعة (10:30).