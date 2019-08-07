شكرا لقرائتكم خبر عن ودية تكشف الأخضر لهيرفي قبل موقعة سنغافورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يبحث الفرنسي هيرفي رينارد إمكانية إقامة مباراة ودية في القصيم، قبل المواجهة الرسمية الأولى له في التصفيات الأولية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي سيواجه فيها منتخب سنغافورة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم في العاشر من أكتوبر القادم.

ويسعى المدرب الفرنسي إلى استغلال أيام الفيفا التي من المقرر أن تكون من 1 ـ 14 سبتمبر القادم، والتي ستكون قبل مواجهة منتخب اليمن في الجولة الثانية من التصفيات.

وبدأت إدارة المنتخب الوطني بالتواصل مع عدد من المنتخبات بهدف إقامة المباراتين الوديتين، إذ تأمل الإدارة في التوصل لاتفاق مع المنتخب الأسترالي والأردني.

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من جانب آخر، واصل اتحاد كرة القدم تحركاته بشأن إيجاد حل لمباراتي المنتخب السعودي ونظيره الفلسطيني، على أن تقام المباراتان على أراضٍ محايدة إما في الأردن أو في الإمارات.

فيما تقرر أن يخوض المنتخب اليمني مباراته في التصفيات الآسيوية على الأراضي السعودية، إذ ينتظر أن ينهي الاتحاد اليمني اتفاقه مع نظيره السعودي حول الملاعب المخصصة لإقامة المباريات.

وكان اجتماع تم الأسبوع الماضي بهذا الخصوص بين الجانبين السعودي واليمني قبل أن يتم تحديد السعودية مكانا لإقامة المباريات.