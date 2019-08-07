شكرا لقرائتكم خبر عن «فيبا» يعتمد الحربي والخميس وحلواني ضمن الدوليين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة السلة (الفيبا) عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة منصور بن حسين مراقباً دولياً، والدولي حاتم الحربي ضمن قائمة حكام النخبة الدوليين، بجانب الحكمين أحمد الخميس وغسان حلواني ضمن قائمة الحكام الدوليين.

وقدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد التهاني لهم بهذه المناسبة، مؤكداً أن الاتحاد يسعى إلى توسيع دائرة حصول الحكام على الشارة الدولية، والاهتمام بالكوادر الفنية والإدارية التي تعتبر دعماً جيداً للعبة، مثمناً دعم هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية للاتحادات الرياضية.

وثمن رئيس لجنة الحكام عبدالله العجلان دور رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد في دعم الحكام والتحكيم، الذي ساهم في اعتماد 3 حكام ضمن القائمة الدولية، بجانب مشاركة العديد من الحكام في المعسكرات الدولية تحت مظلة الاتحاد الدولي.