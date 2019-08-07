شكرا لقرائتكم خبر عن «فيبا» يعتمد الحربي والخميس وحلواني ضمن الدوليين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)اعتمد الاتحاد الدولي لكرة السلة (الفيبا) عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة منصور بن حسين مراقباً دولياً، والدولي حاتم الحربي ضمن قائمة حكام النخبة الدوليين، بجانب الحكمين أحمد الخميس وغسان حلواني ضمن قائمة الحكام الدوليين.
وقدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد التهاني لهم بهذه المناسبة، مؤكداً أن الاتحاد يسعى إلى توسيع دائرة حصول الحكام على الشارة الدولية، والاهتمام بالكوادر الفنية والإدارية التي تعتبر دعماً جيداً للعبة، مثمناً دعم هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية للاتحادات الرياضية.
وثمن رئيس لجنة الحكام عبدالله العجلان دور رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد في دعم الحكام والتحكيم، الذي ساهم في اعتماد 3 حكام ضمن القائمة الدولية، بجانب مشاركة العديد من الحكام في المعسكرات الدولية تحت مظلة الاتحاد الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر «فيبا» يعتمد الحربي والخميس وحلواني ضمن الدوليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.