شكرا لقرائتكم خبر عن كردي يقتحم أجندة الرائد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهد الحجاب (بريدة) أبدت إدارة نادي الرائد اهتماما باللاعب أمير كردي للانضمام لصفوف الفريق الكروي الأول، في إطار سعيها لتطعيم الفريق بلاعبين مميزين يحدثون الفارق الفني داخل الملعب، قبل انطلاقة المنافسات المحلية. أبدت إدارة نادي الرائد اهتماما باللاعب أمير كردي للانضمام لصفوف الفريق الكروي الأول، في إطار سعيها لتطعيم الفريق بلاعبين مميزين يحدثون الفارق الفني داخل الملعب، قبل انطلاقة المنافسات المحلية. ومثل كردي، لاعب فريق بانيونيوس اليوناني الذي يحمل الجنسيتين السعودية واليونانية، فريق الأهلي ما بين أغسطس 2014 ويوليو 2018، حيث شارك في 46 مباراة، وأحرز هدفا وحيدا، وصنع 8 أهداف، ليعود بعدها إلى بانيونيوس الصيف الماضي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كردي يقتحم أجندة الرائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.