شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تخسر من إسبانيا وتستعد لسلوفينيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مقدونيا)

خسر المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين أمام إسبانيا في افتتاح مبارياته بنهائيات بطولة كأس العالم بنسختها الثامنة التي تستضيفها جمهورية مقدونيا، وذلك بنتيجة 21-36، في المباراة التي جمعتهما أمس (الثلاثاء) ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات على صالة جاني ساندانسكي أرينا بمدينة سكوبيه المقدونية.

وتأخر المنتخب السعودي بنتيجة الشوط الأول (10-15)، وذلك بعدما استطاع تقليص النتيجة حينما كان الفارق 10 أهداف، وسيطر منتخب إسبانيا على مجريات الشوط الثاني ووسع الفارق التهديفي حتى أنهى المباراة لصالحه.

ومن المقرر أن يخوض الأخضر الناشئ ثاني مبارياته في البطولة غدا (الخميس) مواجهة منتخب سلوفينيا عند الساعة 9:30 بتوقيت السعودية.