شكرا لقرائتكم خبر عن «جيل الطيبين».. حضور مميز في فعاليات الهجن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)تزيّنت قرية الهجن في الطائف بزيارات جيل الطيبين الذين توافدوا بأعداد كبيرة على الفعاليات لمشاهدة الهجن والاستماع للقصائد والقصص عنها في الخيمة المخصصة ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية بحديقة الملك فيصل.
وشهدت القرية حضورا لافتا من كافة الأعمار والشرائح، مستمتعين بأكثر من 20 فعالية متنوعة، بينها الرؤوس الفارغة والسيرك والبيانو، على ارتفاع 5 أمتار، و«قوافل» الذي تم إدخاله وسط الحديقة واستحوذ على اهتمام كثير من الزوار لالتقاط الصور.
كانت هذه تفاصيل خبر «جيل الطيبين».. حضور مميز في فعاليات الهجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.