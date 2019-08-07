شكرا لقرائتكم خبر عن «جيل الطيبين».. حضور مميز في فعاليات الهجن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

تزيّنت قرية الهجن في الطائف بزيارات جيل الطيبين الذين توافدوا بأعداد كبيرة على الفعاليات لمشاهدة الهجن والاستماع للقصائد والقصص عنها في الخيمة المخصصة ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية بحديقة الملك فيصل.

وشهدت القرية حضورا لافتا من كافة الأعمار والشرائح، مستمتعين بأكثر من 20 فعالية متنوعة، بينها الرؤوس الفارغة والسيرك والبيانو، على ارتفاع 5 أمتار، و«قوافل» الذي تم إدخاله وسط الحديقة واستحوذ على اهتمام كثير من الزوار لالتقاط الصور.