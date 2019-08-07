شكرا لقرائتكم خبر عن هجر يتعاقد مع الراشدي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أنهت إدارة نادي هجر برئاسة حمد العريفي إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط لطفي الراشدي، وذلك لتمثيل الفريق الهجراوي في الموسم الرياضي القادم 2019-2020، وتمت إجراءات التوقيع بحضور مدير الفريق الأول لكرة القدم مشعل السعيد.

وبدأ الراشدي مسيرته الكروية في نادي الاتفاق، ومثل أندية القيصومة والمجزل.

من جانبه، أعرب الراشدي عن سعادته بتمثيل نادي هجر من جديد، مؤكداً حرصه على تقديم كل ما يملك لخدمة شيخ أندية الأحساء وإسعاد جماهيره.