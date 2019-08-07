شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله.. رقم مميز وأفضلية آسيوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم الحكيم (جدة)

سجل مهاجم النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله رقماً قياسياً جديداً بمواصلته التهديف للمباراة 18 في جميع المسابقات بعام 2019 ليصل للهدف رقم 36، بعد تسجيله لهدف فريقه الوحيد أمام الوحدة الإماراتي في مباراة الذهاب التي لعبت على استاد الملك فهد الدولي في الرياض ضمن دور 16 لدوري أبطال آسيا.

وعبر 18 مباراة متتالية خاضها حمدالله بقميص النصر وصل فيها لـ36 هدفاً منها 24 في 13 مباراة بالدوري، و10 أهداف سجلت في 3 مباريات بكأس الملك، وهدفين في مباراتين خاضهما مع النصر بدوري أبطال آسيا.

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ووصل حمدالله في عام 2019 لـ41 هدفاً في جميع المسابقات والرقم مرشح للارتفاع مع تبقي نحو 4 أشهر ونصف على نهاية العام الميلادي الحالي.

وكان حمدالله تعرض لإصابة في الوجه خلال مجريات مباراة فريقه أمام الوحدة الإماراتي في ذهاب دور 16 لدوري أبطال آسيا التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، ليجري بعد المباراة عملية بسيطة لخياطة الجرح بعد تعرضه للضرب من قبل مدافع الوحدة حمدان الكمالي، ولن تؤثر الإصابة على جاهزية اللاعب الذي سيكون ضمن البعثة المغادرة للإمارات للقاء الإياب يوم الإثنين القادم.

وكان الاتحاد الآسيوي اختار حمدالله أفضل لاعب بالمباراة، بعد أن حصد أعلى تقييم من لاعبي الفريقين وتوجه بهدف، وكان قريباً من تسجيل الثاني لولا تعملق الحارس محمد الشامسي الذي أبقى على حظوظ فريقه بالتأهل حتى مباراة الإياب الأسبوع القادم.