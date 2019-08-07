شكرا لقرائتكم خبر عن «الفيفا» و«الآسيوي» يتغزلان بالنمور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

أشاد الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم بفوز نادي الاتحاد السعودي على نادي ذوب آهن الإيراني بنتيجة 2/‏1 في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا في اللقاء الذي جمعهما أمس الأول (الإثنين) على استاد زعبيل بنادي الوصل الإماراتي.

فقد امتدح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فريق الاتحاد، وذلك عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ووصف «الفيفا» فوز الاتحاد بالمهم الذي سيسهل من مهمته في لقاء الإياب يوم الإثنين القادم في العاصمة القطرية الدوحة.

كما أشاد الاتحاد الآسيوي بالفوز الاتحادي المهم عبر موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية في تحليل خاص بالمباراة، وكذلك عبر حساباته الرسمية العربية والإنجليزية في «تويتر»، وردد أكثر من مرة اللقب المحبب للجمهور ألا وهو (النمور)، حيث أكد أن عودة النمور للقاء بتحويل تأخره بهدف لفوز بهدفين سيساهم في زيادة حظوظ الاتحاد في التأهل لدور الثمانية، وامتدح قائد الاتحاد المحترف كارلوس فيلانويفا ووصفه بأنه أحد نجوم المباراة. وفي تغريدة مميزة قال الاتحاد الآسيوي: «حينما يكون خلفك لاعب مثل فيلانويفا، عليك أن تكون مستعدا لمواجهة حارس الخصم وحيدا في أي لحظة».