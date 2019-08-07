أحمد الأمير: لا خير في سر يبديه الغضب

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أنهت إدارة نادي الاتحاد علاقتها بالمستشار القانوني أحمد الأمير، بعد أن استغنت عن خدماته، بداعي إلغاء منصب المستشار القانوني لمجلس الإدارة، والاكتفاء بالإدارة القانونية في النادي والتي ستقوم بالمهمات ذاتها، جاء ذلك في بيان نشره نادي الاتحاد عبر حسابه في «تويتر»، بعد فوز فريقه الكروي على نظيره الإيراني 2/‏1 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، وعقب عدم مشاركة الثنائي (المواليد) هارون كمار وجابرعيسى بالمباراة، إذ استبعدهما سييرا، لعدم أهلية مشاركتهما في منافسات البطولة الآسيوية، لعدم حملهما الهوية الوطنية أنهت إدارة نادي الاتحاد علاقتها بالمستشار القانوني أحمد الأمير، بعد أن استغنت عن خدماته، بداعي إلغاء منصب المستشار القانوني لمجلس الإدارة، والاكتفاء بالإدارة القانونية في النادي والتي ستقوم بالمهمات ذاتها، جاء ذلك في بيان نشره نادي الاتحاد عبر حسابه في «تويتر»، بعد فوز فريقه الكروي على نظيره الإيراني 2/‏1 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، وعقب عدم مشاركة الثنائي (المواليد) هارون كمار وجابرعيسى بالمباراة، إذ استبعدهما سييرا، لعدم أهلية مشاركتهما في منافسات البطولة الآسيوية، لعدم حملهما الهوية الوطنية السعودية ، كما تنص عليه اللوائح الآسيوية. من جهته، قدم أحمد الأمير شكره للإدارة الاتحادية، موضحا من خلال تغريدتين عبر موقعه الشخصي في «تويتر» أنه كان يعمل بالمجان مع الاتحاد، وقال: «الفترة التي عملتها مع إدارة نادي الاتحاد ساهمت فيها بحل أكثر من 10 إشكاليات قانونية هي فترة عمل مجانية دعماً مني لوطني ورياضته وأتحدى أن يثبت كائن من كان أنني استلمت مبالغ مالية مقابل تلك الاستشارات. وأضاف: «لذلك أرجو من جميع الإعلاميين والصحفيين الذين يقومون بمراسلتي والاتصال بي من أجل إخراج مستندات تلك القضايا بالكف عن ذلك لأني إنسان يحترم مبادئه وأخلاقيات مهنته ‏ولا خير في سر يبديه الغضب».



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