كما انفردت "الخليج 365".. استقالة الخياط و3 وديات تعيد كواسر الفرسان للمونديال

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) كما انفردت "الخليج 365"، قدم المشرف العام على لعبة كرة اليد بنادي الوحدة باسم خياط استقالته من منصبه وسط مطالبات جماهيرية باستمراره حتى نهاية بطولة كأس العالم التي ستقام نهاية شهر ذي الحجة الجاري، إلا أن الخياط اعتذر بلطف للجماهير، معللا رحيله بظروفه الخاصة التي تحتم عليه التفرغ لها. وعلى صعيد الاستعداد لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد يواصل الفريق تدريباته اليومية على صالة النادي بحي العمرة، وتقرر أن يغادر الفريق آخر الأسبوع القادم لإقامة معسكر بالمنطقة الشرقية لمدة 11 يوما، يجري خلالها 3 وديات مع فريقين من البحرين، وناد محلي.

كما انفردت "الخليج 365"، قدم المشرف العام على لعبة كرة اليد بنادي الوحدة باسم خياط استقالته من منصبه وسط مطالبات جماهيرية باستمراره حتى نهاية بطولة كأس العالم التي ستقام نهاية شهر ذي الحجة الجاري، إلا أن الخياط اعتذر بلطف للجماهير، معللا رحيله بظروفه الخاصة التي تحتم عليه التفرغ لها. وعلى صعيد الاستعداد لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد يواصل الفريق تدريباته اليومية على صالة النادي بحي العمرة، وتقرر أن يغادر الفريق آخر الأسبوع القادم لإقامة معسكر بالمنطقة الشرقية لمدة 11 يوما، يجري خلالها 3 وديات مع فريقين من البحرين، وناد محلي.

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