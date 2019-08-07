شكرا لقرائتكم الانتاج الحربي يستدرج عجمان الاماراتى ودياً فى المصانع الحربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه عصر اليوم الاربعاء فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار ، نظيره عجمان الاماراتى ودياً على ستاد المصانع الحربية استعداداً للموسم الجديد ، وخاض الانتاج الحربى معسكراً مغلقاَ بشرم الشيخ ثم عاد للقاهرة ليواجه نظيره خورفكان شارقة الاماراتى ويفوز عليه ودياً بهدفين مقابل هدف .

ومن المقرر أن يلاقى الانتاج الحربى نظيره المصرى البورسعيدى على ستاد الاسماعيلية الجمعة المقبلة ودياً .

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ورحل عن صفوف الانتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا وعبد الرحمن بودى فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير .

وتعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس ، ومحمد عبد الرازق بازوكا ، وباسم مرسى على سبيل الاعارة من الزمالك ومحمد فييرا من بتروجت

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.