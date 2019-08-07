بتروجت يلتقي البنك الأهلى وديا على ملعب بتروسبورت...

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جدة - عمرو شويل يلتقى فى الرابعة عصر اليوم الاربعاء، فريقا بتروجت والبنك الأهلى وديا على ملعب بتروسبورت فى إطار استعدادات الفريقين للقسم الثانى العام المقبل
ويأمل الجهازين الفنيين لبتروجت والبنك الأهلى إلى تجربة الصفقات الجديدة التى أبرمها الفريقين خلال الميريكاتو الصيفى الحالى .
وأكد محمد عودة فى تصريحات خاصة، أن فترة الإعداد تسير بشكل منظم طبقا للرؤية التى وضعها بجانب جهازه المعاون فى بناء فريق جديد للفريق البترولى يستطيع المنافسة والعودة الموسم المقبل لدورى الأضواء .
كان فريق بتروجت قد هبط الموسم الحالى بعد الوصول للنقطة 35 فى المركز السادس عشر للدورى ، وقد خاض البنك الأهلى مباراة الإثنين المقبل أمام الشرقية للدخان وفاز فيها بهدف مقابل للاشئ .
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