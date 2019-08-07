شكرا لقرائتكم جيرالدو يتلقى عروضا برازيلية للرحيل عن الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الأنجولي جيرالدو جناح فريق الاهلي عدة عروض من أندية خارجية خلال الفترة الماضية أبرزها من أندية برازيلية تمهيداً للرحيل لإحداها خلال استغناء الاهلي عنه خلال فرة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورغم أن جيرالدو تم قيده في قائمة الأهلي الأفريقية التى تم إرسالها للإتحاد الأفريقي مؤخراً إلا أن الحديث حول إمكانية رحيل الظهير الأنجولي مازال مُستمراً حيث ذهب البعض إلى أمكانية رفع اسم جيرالدو من القائمة الافريقية من أجل قيد أفريقي بدلاً منه في الشتاء المقبل.

Advertisements

وفي هذا الشأن ، كشفت مصادر مطلعة أن جيرالدو تلقى تأكيدات من وكيل أعماله أن عدة أندية برازيلية أبدت رغبتها في التعاقد معه حال رغبة الاهلي الاستغناء عنه خاصة وأن اللاعب الأنجولي خاض تجربة احترافية فى عدة أندية برازيلية كان أبرزها نادي "كوريتيبا" الذي استمر معه 4 سنوات حتى رحل عنه عام 2014 بسبب خلافات مع المدرب ماركينيوس.