عمر سلامة

تذكّر الكابتن وائل جمعة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق آخر لقاء له مع المحلة قبل قدومه للنادى الأهلى وأول لقاء جمعة بمانويل جوزية الساحر البرتغالى. وقال "جمعة" فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: "إن آخر مباراة ليا مع المحلة كانت نهائي...

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كانت هذه تفاصيل خبر وائل جمعة: رحبت بالانضمام لـ الأهلي في نفس توقيت مفاوضات الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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